DJ Apple suspende operações de fábrica da Foxconn na Índia após protestos - media

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. colocou a fábrica da Foxconn Technology Group no sul da Índia sob averiguação interna após vários protestos dos trabalhadores na sequência de uma investigação que revelou condições de vida abaixo dos padrões normais, disse a Bloomberg.

A Foxconn pediu desculpa pelas falhas nos padrões de saúde e prometeu renovar a gestão e as operações na Índia, reporta ...

