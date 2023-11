DJ Apple suspende publicidade no X em protesto contra Musk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Apple e várias grandes empresas do setor do entretenimento suspenderam os respetivos anúncios no X de Elon Musk depois de o proprietário da rede social ter descrito um tweet anti-semita esta semana como "a verdade real" e atacado novamente a Liga Anti-Difamação.

Entre as empresas que suspenderam a publicidade na plataforma estão já a Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.