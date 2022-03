DJ Apple tem vários serviços em baixa, incluindo App Store, iTunes, podcasts

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. disse que vários dos seus serviços estão a sofrer uma falha esta segunda-feira, perturbando o acesso a vários utilizadores e empresas.

A certa altura, pelo menos 12 serviços ficaram offline, incluindo a App Store, Apple Music, Apple TV+, a loja do iTunes e Podcasts, de acordo com a página de estado do sistema da empresa, que diz que as falhas começaram às 1632 TMG. Mais tarde, ...

