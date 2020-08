DJ Apple ultrapassa $2 biliões de valor de mercado

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. tornou-se esta quarta-feira a primeira empresa cotada dos EUA a ultrapassar $2 biliões em valor de mercado, um marco impressionante que destaca o papel de liderança da fabricante do iPhone na economia mundial.

As ações da empresa sobem 1,2% para $467,84, superando os $467,77 necessários para alcançar a marca histórica.