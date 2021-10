DJ Apple vai reduzir alvos de produção do iPhone de 2021 -media

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. pode cortar os alvos de produção do iPhone 13 para este ano em cerca de 10 milhões de unidades devido à escassez de chips, noticiou a Bloomberg News, citando fontes anónimas.

-- A empresa, segundo a Bloomberg, está a dizer aos parceiros de produção que alguns dos fornecedores não conseguiram entregar os componentes suficientes.