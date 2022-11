DJ Apple vai responder a queixas de trabalhadores após confrontos em fábrica na China

HONG KONG (DJ Bolsa)-- A Apple Inc. disse que está a trabalhar para resolver as queixas dos trabalhadores da maior fábrica do iPhone do mundo na China, depois de a polícia ter sido filmada a agredir funcionários que se manifestavam na fábrica esta semana e os trabalhadores terem começado um êxodo esta quinta-feira.

Grupos laborais criticaram a Apple por falhar em proteger adequadamente os direitos dos trabalhadores da vasta infraestrutura ...