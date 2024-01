DJ Apple vai retirar sensor de smartwatches para evitar proibição de vendas nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Apple vai remover um sensor de oxigénio no sangue de alguns dos seus smartwatches devido a uma disputa de patentes relacionada com a tecnologia, uma medida que pretende evitar novas suspensões de vendas, mas que poderá levantar questões sobre a aposta da empresa na saúde.

A Apple suspendeu as vendas de alguns modelos de smartwatches no mês passado depois de ter entrado em vigor uma proibiçã...