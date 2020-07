DJ Apple vai usar ecrãs OLED para novos iPhones 5G este ano -media

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. está a planear apresentar quatro iPhones 5G este ano que vão todos usar tecnologia de ecrã flexível OLED, noticiou o Nikkei Asian Review, citando uma fonte anónima próxima da administração.

-- A produção dos ecrãs premium é dominada pela unidade Samsung Display da Samsung Electronics, no entanto, a LG Display começou a produzir um número limitado de ecrãs OLED para ...

