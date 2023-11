DJ Apple: Vendas descem com mercado da China a pesar nos resultados

(DJ Bolsa)-- A Apple disse que as vendas caíram pelo quarto trimestre consecutivo, incluindo uma descida na China numa altura em que a empresa enfrenta um abrandamento económico abrangente no país e nova concorrência com a rival Huawei Technologies.

O trimestre de setembro marca o quarto trimestre consecutivo em que a Apple reportou quedas homólogas no total das receitas, a série de perdas mais longa em anos. As ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.