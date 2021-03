DJ Apple volta a ter todas as lojas abertas nos EUA - media

(DJ Bolsa)-- Todas as 270 lojas da Apple Inc. nos EUA estão agora abertas de alguma forma pela primeira vez desde março de 2020, noticiaram o 9to5Mac e a CNBC esta segunda-feira. Algumas lojas estão apenas abertas para recolha Express e encomendas online.

- Algumas lojas do Texas foram as últimas a reabrir, segundo as notícias.