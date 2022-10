DJ Arábia Saudita prepara encomenda de 40 aviões Airbus A350 - media

(DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita está em negociações para a encomenda de cerca de 40 aviões Airbus A350 por um valor de $12 mil milhões, um negócio que pode ser anunciado esta semana, disse a Reuters, citando fontes não identificadas.

-- As negociações acontecem numa altura em que o país se prepara para abrir uma nova companhia aérea, chamada RIA, para desafiar a hegemonia de outras empresas na região do ...