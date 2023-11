DJ Arábia Saudita prolonga cortes de produção até fim de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita disse no domingo que vai prolongar os cortes de produção de 1 milhão de barris por dia até ao fim de dezembro.

Num comunicado que cita um ministro da Energia, a Arábia Saudita disse que vai prolongar os cortes até ao fim do próximo mês, reiterando o anúncio de setembro que dizia que iria manter os cortes até ao fim de 2023.