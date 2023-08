DJ Arábia Saudita segue caminho solitário na política da OPEP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita está a dar cada vez mais força a uma estratégia de produção de petróleo para aumentar os preços que está em desacordo com outos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, numa tentativa para financiar os ambiciosos projetos de desenvolvimento do reino.

Por agora, está a funcionar, os preços do petróleo tê...