DJ Arábia Saudita vai sediar conversações de paz sobre Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita vai sediar negociações de paz entre países ocidentais, a Ucrânia e os principais países em desenvolvimento, incluindo Índia e Brasil, no início do próximo mês, enquanto a Europa e Washington intensificam os esforços para consolidar o apoio internacional aos pedidos de paz da Ucrânia.

De acordo com diplomatas envolvidos na cimeira, a reunião vai levar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.