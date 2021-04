DJ Aramco vende participação de oleoduto a consórcio internacional por $12,4mM

(DJ Bolsa)-- A gigante energética da Arábia Saudita disse que fez um negócio de $12,4 mil milhões para vender uma participação de 49% de um novo oleoduto a um consórcio internacional liderado pela empresa dos EUA EIG Global Energy Partners e pela empresa de Abu Dhabi Mubadala Investment Co.

O Wall Street Journal avançou na sexta-feira que a Saudi Arabian Oil Co., conhecida como Aramco, se preparava para ...

