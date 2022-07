DJ ArcelorMittal bate expectativas do 2T apesar de pressões inflacionistas

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal disse esta quinta-feira que bateu ligeiramente as expectativas do lucro e das vendas, mas alertou sobre as potenciais restrições sobre o fornecimento de energia no futuro numa altura de pressões inflacionistas disruptivas.

A empresa disse que o lucro líquido foi de $3,92 mil milhões nos três meses que terminaram no final de junho, face a $4,01 mil milhões no período homólogo.