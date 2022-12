DJ ArcelorMittal compra empresa polaca de reciclagem de sucata Zlomex

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal disse esta quinta-feira que assinou um acordo para adquirir a empresa polaca de reciclagem de sucata Zlomex.

A siderúrgica com sede no Luxemburgo disse que a transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2023, sujeita a aprovações regulatórias.

A Zlomex opera em Cracóvia e Varsóvia e no ano passado processou e expediu quase 400.000 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.