DJ ArcelorMittal faz oferta pelo portefólio de renováveis da Iberdrola - media

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal juntou-se ao fundo Copenhagen Infrastructure Partners e apresentou uma oferta pelo portefólio de renováveis da Iberdrola SA em Espanha avaliado nos 1,2 mil milhões de euros ($1,28 mil milhões), avança do jornal espanhol Cinco Días, citando fontes anónimas.

--A empresa de energia espanhola está à espera de ofertas finais esta semana por 49% do Romeo Project, que engloba 150 megawatts de energia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.