DJ ArcelorMittal forma joint venture de $800M no Brasil para projeto eólico

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal está vai estabelecer uma joint venture através da unidade brasileira para desenvolver um projeto de energia eólica no valor de $800 milhões, informou a empresa esta terça-feira.

A joint venture será entre a ArcelorMittal Brasil e a Casa dos Ventos, um player de energia renovável do país, e visa desenvolver um projeto de energia eólica de 554 megawatts, disse a empresa. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.