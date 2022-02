DJ ArcelorMittal lança programa de recompras de $1 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal disse esta sexta-feira que vai lançar um novo programa de recompra de ações no valor de $1 mil milhões.

A siderugica completou a última fase dos programas de recompras de 2021 em dezembro, também no valor de $1 mil milhões, e disse nos resultados do quarto trimestre -- na quinta-feira -- que iria iniciar uma nova recompra.