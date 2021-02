DJ ArcelorMittal nomeia novo CEO; passa a lucro líquido no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal disse esta quinta-feira que nomeou um novo CEO e que passou a um lucro líquido no quarto trimestre de 2020.

A empresa nomeou Aditya Mittal como próximo CEO, tendo dito que o atual CEO, Lakshmi Mittal, será presidente executivo. Aditya Mittal é atualmente o responsável financeiro e líder da ArcelorMittal Europe.