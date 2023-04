DJ ArcelorMittal obtém subsídio de $491M em Espanha para hidrogénio verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal vai receber um subsídio de 450 milhões de euros ($490,7 milhões) do governo espanhol para um projeto de hidrogénio circular na região das Astúrias, no norte do país.

O subsídio será atribuído ao plano da ArcelorMittal de construir uma fábrica de redução direta de ferro a hidrogénio verde de 2,3 milhões de toneladas em Gijón, disse a empresa.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.