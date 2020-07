DJ ArcelorMittal: Prejuízo líquido diminuiu no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal reduziu praticamente para metade o prejuízo no segundo trimestre do ano, citando ainda assim uma procura fraca por aço.

A siderúrgica sediada no Luxemburgo reportou um prejuízo líquido de $559 milhões, face a um prejuízo de $1,12 mil milhões no período homólogo.