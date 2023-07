DJ ArcelorMittal regista resultados mais baixos no 2T com queda dos preços

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal reportou esta quinta-feira uma descida dos lucros no segundo trimestre do ano, após uma queda do preço médio de venda do aço e uma descidas das expedições.

A siderúrgica sediada no Luxemburgo registou um lucro líquido de $1,86 mil milhões no trimestre, face a $3,92 mil milhões no período homólogo. As receitas caíram 16% para $18,61 mil milhões. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.