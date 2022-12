DJ Argo Blockchain vende ativos à Galaxy por $65M e recebe empréstimo

(DJ Bolsa)-- A Argo Blockchain PLC anunciou esta quarta-feira que vendeu as instalações Helios no Texas e as operações relacionadas à Galaxy Digital Holdings Ltd. por $65 milhões.

A mineradora de criptomoeda disse ainda que vai receber um empréstimo de $35 milhões da

Galaxy para refinanciar empréstimos garantidos por ativos com uma maturidade inicial de 36 meses.