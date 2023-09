DJ Arm: Ações disparam no início da negociação nos EUA após maior IPO do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações da Arm sobem acentuadamente na muito antecipada estreia em Wall Street esta quinta-feira, num sinal positivo para um mercado de ofertas públicas iniciais que tem estado fraco nos últimos dois anos.

A empresa de desenvolvimento de semicondutores britânica abriu a negociar a $56,10, ou 10% acima do preço da IPO de $51 por ação.

Há instantes, as aç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.