DJ Arm define preço inicial do IPO a $51 por ação

(DJ Bolsa)-- A Arm definiu um preço de $51 por ação para a entrada em bolsa da fabricante de chips britânica, naquele que será o maior IPO nos EUA este ano.

O preço foi definido após várias reuniões na quarta-feira entre os subscritores e os executivos da empresa, de acordo com fontes próximas do processo. Inicialmente a empresa pretendia um preço de $52 por ação, mas acabou por ...