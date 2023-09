DJ Arm: IPO entusiasma Wall Street, mas vão surgir desafios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Arm tornou-se uma das mais importantes fabricantes de chips do mundo ao fornecer designs de semicondutores essenciais para smartphones. Agora enfrenta o desafio de crescer além do que é o seu domínio sem afetar os atuais clientes.

A empresa britânica estreou-se em bolsa na semana passada e subiu 19% nas duas primeiras sessões. Para cumprir as expectativas elevadas dos investidores, a Arm, cujos circuitos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.