DJ Arm prepara IPO que pode ser o maior de 2023

(DJ Bolsa)-- A Arm Ltd., a empresa britânica cujo design de circuitos está presente em milhões de dispositivos eletrónicos, disse que os seus lucros caíram mais de 50% no trimestre mais recente numa apresentação que marca o início do processo daquele que deve ser o maior IPO do ano.

A Arm, uma unidade da japonesa SoftBank, criou expectativas elevadas para o seu negócio mas enfrenta alguns desafios ...