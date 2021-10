DJ Astra pede autorização de emergência de tratamento da Covid-19 nos EUA

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que pediu a autorização de utilização de emergência à Food and Drug Administration, ou FDA, dos EUA para o seu tratamento AZD7442 para a Covid-19.

Se for aprovado, o AZD7442 seria o primeiro anticorpo de longa atuação a receber esse tipo de autorização para a prevenção da Covid, disse a AstraZeneca.