DJ AstraZeneca abandona plano para vender vacinas para a Covid-19 nos EUA

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse que abandonou os planos para submeter a sua vacina contra a Covid-19 à Food and Drug Administration, ou FDA, para aprovação, pondo um fim à longa ambição de eventualmente vender a vacina nos EUA apesar dos contratempos iniciais.

A empresa disse esta quinta-feira que poderá existir uma falta de procura nos EUA, onde disse que as necessidades de vacinação primá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.