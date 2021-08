DJ AstraZeneca: Anticorpo cumpre objetivos na prevenção da Covid-19

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta sexta-feira que o anticorpo AZD7442 que desenvolveu reduziu de forma significativa a incidência de Covid-19 sintomática durante o ensaio clínico de fase três.

A farmacêutica britânica disse que o ensaio profilático cumpriu o objetivo primário de evitar a doença e reduzir o risco de desenvolver sintomas em 77%.