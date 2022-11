DJ AstraZeneca aumenta previsões para 2022 após passar a lucro no 3T

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC reviu em alta esta quinta-feira as previsões para o total do ano depois de reportar que passou a um lucro líquido e vendas mais elevadas no terceiro trimestre do ano, com ambos os indicadores a baterem as expectativas.

A empresa passou a um lucro antes de impostos de $922 milhões face a um prejuízo antes de impostos de $2 mil milhões no ano anterior, quando sofreu os impactos dos ajustes ...