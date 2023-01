DJ AstraZeneca compra CinCor Pharma para obter mediamento cardiorrenal

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que concordou em comprar a CinCor Pharma, Inc., adquirindo assim os direitos globais do medicamento cardiorrenal baxdrostat da empresa, por um valor inicial de cerca de $1,3 mil milhões.

A farmacêutica anglo-sueca disse que vai avançar com uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da biofarmacêutica CinCor por um preço ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.