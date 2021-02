DJ AstraZeneca espera receber até $780M com alienação da Viela

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que chegou a acordo para alienar a participação de 26,7% na Viela Bio Inc. no âmbito da aquisição da Viela pela Horizon Therapeutics PLC. A AstraZeneca espera receber até $780 milhões.

A farmacêutica britânica disse que a alienação deve acontecer até ao fim do primeiro trimestre deste ano.