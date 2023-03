DJ AstraZeneca: Fármaco oncológico Enhertu revelou resultados positivos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que o medicamento contra o cancro Enhertu deu respostas clinicamente significativas e duradouras em vários tumores sólidos avançados que manifestaram HER2 no estudo DESTINY-PanTumor02 Fase II.

A farmacêutica anglo-sueca disse que o Enhertu -- trastuzumab deruxtecan, que está a desenvolver e comercializar em conjunto com a Daiichi Sankyo -- cumpriu os critérios ...