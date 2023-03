DJ AstraZeneca: Fármaco oncológico Imfinzi regista resultados positivos em estudo

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quinta-feira que um estudo de Fase 3 mostrou que o seu fármaco Imfinzi melhorou significativamente o tempo de vida livre de eventos em pacientes com cancro do pulmão de células não pequenas.

A farmacêutica anglo-sueca disse que os resultados positivos de uma análise preliminar do estudo AEGEAN mostraram que o tratamento com Imfinzi associado à quimioterapia antes da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.