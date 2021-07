DJ AstraZeneca: Fármaco para diabetes aprovado nos EUA para pacientes pediátricos

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca disse que o medicamento Bydureon BCise foi aprovado nos EUA para o tratamento da diabetes tipo 2 em pacientes pediátricos a partir dos 10 anos.

A aprovação por parte da Food and Drug Administration, ou FDA, foi suportada pelos resultados do ensaio de Fase III BCB114 em jovens com diabetes tipo 2, que mostrou uma melhoria significativa do controlo glicémico com o medicamento face aos pacientes pediá...

