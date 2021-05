DJ AstraZeneca: Farxiga aprovado nos EUA para tratamento de doença renal crónica

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que a Food and Drug Administration aprovou o Farxiga como tratamento para a doença renal crónica em pacientes em risco de progressão com ou sem diabetes de Tipo 2.

A farmacêutica disse que a aprovação segue-se a resultados positivos no ensaio de Fase 3 DAPA-CKD.