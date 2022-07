DJ AstraZeneca: FDA atribui estatuto de revisão prioritária a tratamento Enhertu

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que o tratamento para o cancro da mama metastático Enhertu recebeu o estatuto de revisão prioritária pela Food and Drug Administration dos EUA.

A empresa disse que o pedido de licença biológica suplementar para o Enhertu foi aceite e recebeu o estatuto de revisão prioritária depois dos resultados positivos num ensaio de fase 3.