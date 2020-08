DJ AstraZeneca: FDA coloca nova dosagem do Imfinzi sob revisão prioritária

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que o fármaco Imfinzi recebeu o estatuto de revisão prioritária por parte da Food and Drug Administration, ou FDA, para um novo regime de dose fixa de quatro semanas no tratamento do cancro do pulmão de células não pequenas e cancro da bexiga.

