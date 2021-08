DJ AstraZeneca: Forxiga aprovado na UE para tratamento de doença renal crónica

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que o medicamento Forxiga foi aprovado na UE para o tratamento da doença renal crónica em adultos com ou sem diabetes tipo 2.

A empresa disse que a aprovação tem como base os resultados positivos do ensaio de fase três DAPA-CKD.

-Por Sabela Ojea (sabela.ojea@wsj.com; @sabelaojeaguix)