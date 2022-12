DJ AstraZeneca: Forxiga recomendado para aprovação da UE para insuficiência cardíaca

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que o medicamento Forxiga foi recomendado para aprovação na União Europeia para certos tipos de insuficiência cardíaca.

A recomendação engloba a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida -- uma medida do montante de sangue que o ventrículo esquerdo do coração bombeia com cada pulsação cardíaca.

