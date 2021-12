DJ AstraZeneca, Ionis chegam a acordo para comercialização do eplontersen

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quarta-feira que garantiu um acordo de desenvolvimento e comercialização do fármaco eplontersen com a Ionis Pharmaceuticals Inc..

A farmacêutica anglo-sueca disse que o acordo inclui um pagamento inicial à Ionis de $200 milhões e pagamentos condicionais adicionais de até $485 milhões, sujeito a aprovações regulatórias.