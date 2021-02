DJ AstraZeneca: Lucro e receitas trimestrais sobem; prevê crescimento em 2021

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quinta-feira que o lucro antes de impostos, as receitas e o lucro por ação ajustado subiram no quarto trimestre, prevendo um crescimento em 2021.

A farmacêutica britânica disse que o lucro antes de impostos dos últimos três meses de 2020 subiu para $1,17 mil milhões, face a $240 milhões no período homólogo.