DJ AstraZeneca: Lucro líquido sobe no 2T mas falha expectativas

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca disse esta sexta-feira que o lucro líquido aumentou consideravelmente no segundo trimestre, mas ficou aquém das expectativas do mercado. A empresa reiterou as projeções para o total do ano.

A farmacêutica anglo-sueca disse que o lucro líquido do trimestre foi de $1,82 mil milhões, face a $360 milhões no período homólogo e ao consenso de $2,02 mil milhões compilado ...