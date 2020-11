DJ AstraZeneca: Lucro líquido trimestral aumenta; mantém previsões anuais

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quinta-feira que o lucro líquido do terceiro trimestre mais do que duplicou, mas que os lucros subjacentes e as receitas ficaram ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. A empresa reiterou os alvos financeiros para 2020.

A farmacêutica britânica disse que o lucro líquido do trimestre foi de $648 milhões, face a $299 milhões no período homólogo.