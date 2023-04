DJ AstraZeneca: Lucro subiu no 1T; queda de vendas para Covid-19 pesa nas receitas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC reportou esta quinta-feira uma subida do lucro do primeiro trimestre, mas disse que a queda das vendas de medicamentos para a Covid-19 pressionou as receitas.

A farmacêutica anglo-sueca apresentou um lucro líquido de $1,80 mil milhões no primeiro trimestre, face a $388 milhões no período homólogo e acima das expectativas dos analistas de $1,52 mil milhões.

