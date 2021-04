DJ AstraZeneca: Medicamento Tagrisso para cancro do pulmão aprovado na China

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quarta-feira que o medicamento Tagrisso foi aprovado na China para o tratamento de cancro do pulmão em fase inicial.

A farmacêutica britânica disse que o Tagrisso é o primeiro medicamento deste tipo a ser aprovado na China, assim como o único que mostrou eficácia contra a doença num ensaio clínico global.