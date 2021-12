DJ AstraZeneca: Medicamento Ultomiris aceite pela FDA para revisão prioritária

(DJ Bolsa) -- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que o medicamento Ultomiris foi aceite pela Food and Drug Administration, ou FDA, para revisão prioritária em adultos com miastenia gravis generalizada.

A empresa britânica disse que a revisão do Ultomiris tem como base um ensaio de Fase 3 positivo onde o medicamente melhorou significativamente as atividades funcionais.